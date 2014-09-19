T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransa Irak'ta ilk hedefi vurdu

Fransa, Irak'ta İslam Devleti örgütüne yönelik hava saldırılarına başladı. Savaş jetlerinin Irak'ın kuzeydoğusunda belirlenen hedefi etkisiz hale getirdiği açıklandı.

19 Eylül 2014 16:49


Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande cuma sabahı Paris'te yaptığı açıklamada, Irak'ta İslam Devleti örgütüne yönelik ilk hava saldırılarına başlandığını kaydetti. Hollande, Irak’ın kuzeydoğusunda yer alan teröristlere ait bir lojistik deposunun vurulduğunu ve tamamen yok edildiğini belirterek, gelecek günlerde hava saldırılarının devam edeceğini ifade etti.

France 2 televizyonu da iki Fransız savaş jetinin sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Dhafra askeri üssünden havalandıklarına ve Irak'ın kuzeydoğusunda örgüte ait bir depoyu vurduklarına yer verdi.

Hollande, perşembe akşamı Paris'te yaptığı açıklamada, ABD'nin İslam Devleti örgütüne karşı başlattığı hava saldırılarına katılacaklarını açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı, saldırıların sadece Irak ile sınırlı kalacağını ve ülkeye kara birlikleri gönderilmeyeceğini kaydetmişti.

Hollande'ın açıklamasından kısa süre sonra başlatılan hava saldırılarıyla ilgili gelecek hafta içinde parlamentonun bilgilendirilmesi planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Fransa IrakDevletiIrakCumhurbaşkanı François HollandeParisFranceFransızBirleşik Arap Emirlikleri DhafraABDCumhurbaşkanıWelle Türkçe DW/dpa/Reuters/AFP GA/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24