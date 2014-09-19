Fransa Irak'ta ilk hedefi vurdu



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande cuma sabahı Paris'te yaptığı açıklamada, Irak'ta İslam Devleti örgütüne yönelik ilk hava saldırılarına başlandığını kaydetti. Hollande, Irak’ın kuzeydoğusunda yer alan teröristlere ait bir lojistik deposunun vurulduğunu ve tamamen yok edildiğini belirterek, gelecek günlerde hava saldırılarının devam edeceğini ifade etti.

France 2 televizyonu da iki Fransız savaş jetinin sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Dhafra askeri üssünden havalandıklarına ve Irak'ın kuzeydoğusunda örgüte ait bir depoyu vurduklarına yer verdi.

Hollande, perşembe akşamı Paris'te yaptığı açıklamada, ABD'nin İslam Devleti örgütüne karşı başlattığı hava saldırılarına katılacaklarını açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı, saldırıların sadece Irak ile sınırlı kalacağını ve ülkeye kara birlikleri gönderilmeyeceğini kaydetmişti.

Hollande'ın açıklamasından kısa süre sonra başlatılan hava saldırılarıyla ilgili gelecek hafta içinde parlamentonun bilgilendirilmesi planlanıyor.