Fransa, EURO 2016 kârını açıkladı

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) ülkeye beklenenden daha fazla gelir getirdi. Spor Bakanı Patrick Kanner, EURO 2016'nın ülke ekonomisine 1.2 milyar euroluk katkısı olduğunu belirtti.



Geçen yıl 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde Fransa'da düzenlenen ve Portekiz'in şampiyonluğu ile sonuçlanan EURO 2016 ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.



Fransa Spor Bakanı Patrick Kanner, şampiyonanın hem Fransa ekonomisine hem de riskli bir dönemden geçen Fransa'nın sosyal ve psikolojik durumuna önemli katkı ve getirileri olduğunu, ülkenin kasasına giren rakamın 1.2 milyar euro olarak ortaya çıktığını söyledi.



Fransa Spor Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, EURO 2016'dan Fransa'nın kasasına giren miktarlar, turizmden 500 milyon euro, bilet ve diğer satışlardan 476 milyon euro, dolaylı gelirlerden ise 244 milyon euro olarak hesaplandı.

Bir ay süren turnuva için Fransa'ya 536 bin yabancı seyircinin geldiği belirtilerek, bunların yüzde 50'den fazlasının başkent Paris'te, yüzde 33'ünün Lyon ve yüzde 29'unun da Marsilya'da konakladığı kaydedildi. Organizasyonun UEFA'ya da 1.9 milyar euro gelir getirdiği tahmin edilirken, UEFA'nın EURO 2016 için 1.1 milyar euro civarında harcama yaptığı açıklandı.

