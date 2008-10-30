‘Fransa ekonomisi olağanüstü yavaşladı’

Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi üretimini kıstı

France-Inter radyo kanalının sorularını yanıtlayan Fransız Bakan, "işin gerçeği, ekonomide olağanüstü bir yavaşlama var ve bununla hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.Hükümetin krizin etkisini azaltmak için etkili tedbirler almaya çalıştığını ifade eden Woerth, küresel krize karşı alınacak küresel önlemlerin önemini vurguladı.Fransız bakan, kriz ile birlikte işsizlik sayısında artış beklediklerini söyledi.Küresel mali kriz, Fransa'da özellikle inşaat, otomotiv, turizm sektörlerinde güçlü bir biçimde etkisini gösteriyor.Ülkenin önde gelen otomobil üreticileri Renault ve Citroen'den sonra çelik üreticisi Arcelor, bugün ülkenin güneyindeki bir fabrikasında üretimi düşürme kararı aldı.