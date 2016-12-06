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Dünya
Deutsche Welle

Fransa Başbakanı Valls istifa etti

Fransa Başbakanı Manuel Valls görevinden istifa etti. Valls, Sosyalistlerin adayı olarak cumhurbaşkanlığı yarışına katılacak.

06 Aralık 2016 00:38

Fransa Başbakanı Manuel Valls, 2017'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için görevinden istifa etti. Valls'in bürosundan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki politikacının Sosyalistlerin cumhurbaşkanı adayı olabilmek için ocak ayındaki ön seçimlere katılacağı duyuruldu.

Valls açıklamasında seçim kampanyasına yoğunlaşmak için de başbakanlık görevinden istifa ettiğini belirtti. Valls'in yerine kimin başbakanlık görevini üstleneceği ise şimdilik bilinmiyor. Fransız basınında başbakanlık görevi için İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Maliye Bakanı Michel Sapin ve hükümet sözcüsü Stephane Le Foll'un adı geçiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, geçen hafta cumhurbaşkanlığına bir kez daha aday olmayacağını açıklamıştı. Havlu atan ve cumhurbaşkanlığında başarılı bir grafik çizemeyen Hollande, Fransa'nın en sevilmeyen cumhurbaşkanı olarak görülüyor.

Partinin sağında

2014 yılından beri başbakanlık görevini yürüten Valls, yaklaşık iki yıl da içişleri bakanlığı yapmıştı. İspanya'nın Barcelona kentinde doğan Valls, Sosyalist Parti'nin sağ kanadında yer alıyor ve iç politikaya ilişkin sert tutumu ile biliniyor.

Fransa'da Sosyalistler sol kanattaki diğer partilerle birlikte ocak ayında yapılacak seçimlerde ortak cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Aralarında eski bakan ve Valls'ın karşıtlarından biri olarak görülen Arnaud Montebourg da var.

Fillon favori aday

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 23 Nisan veya 7 Mayıs'ta yapılması bekleniyor. Muhafazakar Parti adına seçimlere François Fillon, aşırı sağcı Ulusal Cephe adına da Marine Le Pen katılacak. Anketlere göre Fillon cumhurbaşkanlığının favori adayı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ AFP/HS/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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