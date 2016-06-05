Fransa Açık'ta şampiyon Muguruza

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) İspanyol raket Garbine Muguruza, tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvanın 4 numaralı seribaşı Muguruza, Fransa'nın başkenti Paris'teki şampiyonanın tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası ABD'li Serena Williams'ı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğu elde etti.

Kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğuna imza atan 22 yaşındaki Muguruza, ödül olarak 2 milyon euronun da sahibi oldu.

Turnuvayı daha önce üç kez kazanan 34 yaşındaki Williams ise ilk kez finalde kaybetti.

Turnuvanın tek erkekler finali ise dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 2 numarası Andy Murray arasında yarın oynanacak.