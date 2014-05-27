Fransa Açık’ta ilk sürpriz



Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık'ta (Roland Garros) Novak Djokovic, Portekizli Joao Sousa'ya 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle üstünlük sağladı. Sırp raket ikinci turda Fransız Jeremy Chardy ile karşılaşacak. Fransa Açık öncesi son ciddi turnuva olan BNL İtalya'da İspanyol Rafael Nadal'a (üst resim) üstünlük sağlayarak kazanan Djokovic bu başarısını Fransa Açık şamiyonluğuyla taçlandırmak istiyor. Djokovic'ten kısa süre sonra son şampiyon Rafael Nadal da ilk tur maçından galibiyetle ayrıldı. İspanyol raket ABD'li Robby Ginepri karşısında korttan 6-0, 6-3 ve 6-0'lık setlerle galip ayrıldı.

Avustralya Açık'ın şampiyonu elendi

Fransa Açık'ta ilk büyük sürpriz pazartesi gecesi yaşandı. Avustralya Açık'ın tek erkeklerdeki son şampiyonu ve dünya 3 numarası Stanislas Wawrinka ilk turda İspanyol, dünya 41 numarası Guillermo Garcia Lopez'e 2 saat 23 dakika süren maç sonunda 4-6, 7-5, 2-6 ve 0-6'lık setlerle 3-1 yenildi. Geçen yıl çeyrek finale yükselen Wawrinka'nın sekiz yıl aradan sonra Roland Garros'a en erken vedası oldu.

Sadece Kamke tur atlayabildi

Andreas Beck ve Benjamin Becker, turnuvadaki sekiz Alman erkek tenisçiden elenen ilk isimler oldu. Beck, turnuvanın 14 numarası İtalyan Fabio Fognini'ye 4-6, 4-6 ve 1-6'lık setlerle yenilirken Becker de Brezilyalı Thomaz Bellucci karşısında beş set sonunda (2-6, 4-6, 6-3, 6-4 ve 2-6) mağlup oldu.

Tobias Kamke şu ana kadar start alan Alman erkek tenisçiler içinde tur atlayan ilk isim oldu. Kamke, ilk tur maçında Slovak Miloslav Mecir karşısında setleri 7-5, 7-6, ve 7-6 aldı. Tommy Haas, Philipp Kohlschreiber, Daniel Brands, Jan-Lennard Struff ve Dustin Brown ilk kez bugün korta çıkacak.

Müthiş mücadele

Turnuvanın ilgi çekici maçlarından biri de Fransız Julien Benneteau ile Arjantinli Facundo Bagnis arasında oynandı. Bir üst tur için yapılan mücadelenin setleri 6-1, 6-2, 1-6, 3-6 ve 18-16 sona erdi. Sadece beşinci set iki saatten fazla sürdü. İki oyuncu da muazzam bir mücadele örneği sergilerken gülen taraf Arjantinli Bagnis oldu.

Alman kadın tenisçilerden Kerber, Lisicki ve Barthel'den sonra Julia Görges de turladı. Görges Portekizli Michelle Larcher de Brito karşısında maçı 6-2 ve 6-3'lük setlerle aldı. Bir başka Alman raket Andrea Petkovic de ilk tur maçında Japon Misaki Doi'iy 6-3, 6-3'lük setler mağlup etti. Petkovic ikinci turda dünya 27'ncisi İsviçreli Stefanie Vögele'nin rakibi oldu.