Fransa Açık’a yakışır final



Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık tek erkekler finalinin adı kondu. Günün ilk yarı final maçında Letonyalı raket Ernests Gulbis’i 6-3, 6-3, 3-6 ve 6-3’lük setlerle 3-1 yenen 2 numaralı seri başı Sırp Novak Djokovic finale kalan taraf oldu. Djokovic maç sonrası “ilk iki set benim için çok iyi geçti. Daha sonra rakibim az hata yaptı. Konsantrasyonu korumak kolay değildi. Çünkü şartlar ikimiz için de zordu. Ancak finale çıktığım için çok memnunum” diye konuştu.

Alman tenis efsanesi Boris Becker’in çalıştırdığı Djokovic Becker yönetiminde Fransa Açık’ta ilk kez finale yükseldi. Dört kez Avustralya Açık’ı, 2011’de birer kez Wimbledon ve Amerika Açık’ı kazanan Djokovic’in Fransa Açık’ta şampiyonluğu bulunmuyor. Sırp raket 2012’de Paris’te oynadığı tek finali yine Nadal’a kaybetmişti. Bu maç aynı zamanda 2012’deki finalin de rövanşı olacak.

Nadal korta 9. şampiyonluk için çıkacak

Yarı finalin diğer karşılaşmasında son şampiyon Rafael Nadal, Britanyalı rakibi Andy Murray’i set vermeden yendi. İspanyol raket son Wimbledon şampiyonu rakibi karşısında korttan 6-3, 6-2 ve 6-1’lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Nadal’ın, 20’nci maçında 15’inci galibiyetini elde ettiği Murray karşısındaki maç 1 saat 35 dakika sürdü. Olimpiyat şampiyonu Murray Fransa Açık’taki ikinci yarı finalinden de eli boş ayrıldı.

Fransa Açık’ta 8 şampiyonluğu olan Rafael Nadal duygularını “Bu bir rüya. Burada 10 yılda 9’uncu finalim. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım” şeklinde dile getirdi. Nadal Fransa Açık’ta şu ana kadar oynadığı 66 maçta sadece 1 kez yenildi.

Rafael Nadal ile Novak Djokovic arasındaki final mücadelesi Pazar günü (8 Haziran) TSİ 16:00’da oynanacak. Son 4 yılın şampiyonu Nadal, bu maçı kazanması halinde Fransa Açık’ta üst üste beş kez şampiyon olan ilk tenisçi olacak ve dünya sıralamasının ilk sırasındaki yerini koruyacak.