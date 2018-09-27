Fransa - Türkiye maçının ardından 

A Milli Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Aziz Akkaya: \"Bugün maçı kazanacağımıza inanıyorduk\"

\"Farkı indirince basit hatalar yaptık\"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Zeynep Gül Ene: \"Hakem kararları geri dönüşümüze izin vermedi\"

Gökhan HEBEPCİ / TENERİFE,(DHA)

İspanya\'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası\'nda çeyrek finale yükselmek için eleme karşılaşması oynayan A Milli Kadın Takımı, Fransa\'ya 78-61\'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Aziz Akkaya ve A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Zeynep Gül Ene, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Aziz Akkaya, \"Biz maalesef biraz şansız başladık. Onlarda 5\'te 5 ile başladı, biz 3-4 tane kolay atış kaçırdık. 19 sayı geri düştükten sonra farkı 3\'e düşürdük. Dediğim gibi oralarda çok kolay düdükler çalındı. Yapacak bir şey yok. Hakikaten biz bugün maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Çeyrek Final, Yarı final oynayacağımıza inanıyorduk. Takımımıza da hazırdı buna. 19 sayı olabilir. Dünkü maçta da öyle oldu. Dün de Fransa bu şekilde kaybetti. 3 sayıya düşürdük Orada bizde hata yaptık. Özellikle Koç\'a çalınan 2\'nci teknik faul saçma sapan bir teknik fauldü. Yalnızca Işıl\'a ne müdafaa yapacağımızı söylemişti. Yanlış anladı, yanlış gördü herhalde. Kendisine bağırdığını sandı ancak kesinlikle öyle bir şey yok\" diye konuştu.

\"FARKI İNDİRİNCE BASİT HATALAR YAPTIK\"

Karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Akkaya, \"Bugünkü maçta gerçekten inanıyorduk özellikle maçın başında kötü oynadık ama sonuna doğru iyi oynadık. Farkı 3 sayıya indirdiğimiz yerde basit hatalar yaptık. Tabii ki burada çalınan yanlış düdüklerde var. Kaybettik, gerçekten üzgünüz. Bugün gerçekten inanıyorduk, önümüz de açıktı. Biz buraya yarı final oynamak için geldik. Herkes hayal olarak görebilir ama biz buna inanıyorduk ama maalesef şansımız yaver gitmedi\" ifadelerini kullandı.

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI GENEL MENAJERİ ZEYNEP GÜL ENE: \"HAKEM KARARLARI GERİ DÖNÜŞÜMÜZE İZİN VERMEDİ\"

Maçın başında geriye düşmelerine rağmen oyuna ortak olduklarını söyleyen Zeynep Gül Ene, \"Çok inanarak geldik. Daha önce turnuvalarda da kaybederek başladığımız ama daha sonra çapraz eşleşme maçlarını kazanarak yukarı gittiğimiz çok maç vardı. Bugün de buna çok inanıyorduk. Çok da hazırdı takım. Maçın başında istediğimiz atışları bulduk ama sayıya çeviremedik. O arada farkın açılmasını da önleyemedik. Daha sonra müthiş bir geri dönüş yaptı takım. Tekrar maça ortak olduk. Ondan sonra da ne yazık ki sahadaki hakem kararları bizim o geri dönüşümüze, maça ortak oluşumuza izin vermedi. Çok kötü bir şey. Tabii ki iki takım birbiriyle oynayacak, biri kazanıp, biri kaybedecek. Bazen biz, bazen rakibimiz kazanıyor ama oyuna iki takım dışında başka şeylerin etki etmesi gerçekten çok moral bozucu. Maçın sonunda yine bir kırılma anında koçumuzun diskalifiye olması, arkasından yine sportmenlik dışı faul, tekrar Aziz Akkaya\'ya bir teknik faul daha çalınması bunlar arka arkaya olmamalıydı. Turnuva bizim için bitti ne yazık ki kötü bitti. Yapacak bir şey yok. Üzgünüz, ancak Kasım ayında EuroBasket 2019 için son iki maçımızı oynayacağız. Bundan sonra önümüzdeki yıllar için diğer şampiyonalar için çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

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