Fransa - Avustralya: 2-1

Kazan (Tataristan),(DHA)

STAT: Kazan Arena

HAKEMLER: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Tolisso (Dk.78 Blaise Matuidi), Kante, Dembele (Dk.70 Nabil Fekir), Griezmann (Dk. 70 Olivier Giroud), Mbappe

AVUSTRALYA: Ryan, Aziz Behich, Risdon, Milligan, Sainsbury, Rogic (DK.72 Jackson Irvine), Mooy, Jedinak, Leckie, Kruse (Dk.84 Daniel Arzani), Nabbout (DK.64 Tomi Juric)

GOLLER: Dk.58 Griezmann, Dk.80 Pogba (Fransa) - Dk.62 Jedinak (Avustralya)

SARI KARTLAR: Tolisso (Fransa) - Leckie, Risdon, Aziz Behich (Avustralya)

2018 Dünya Kupası C Grubu\'nda Fransa, Avustralya\'yı 2-1 mağlup etti.

12\'nci dakikada Mooy\'un yaptığı ortada Leckie kafa ile müdahale etti ancak top farklı auta gitti.

17\'nci dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Aaron Mooy\'un ceza sahasına ortasına topa iyi yükselen Trent Sainsbury\'nin köşeye giden kafa vuruşunda kaleci Hugo Lloris, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58\'inci dakikada Dünya Kupası tarihinde ilk kez kullanılan VAR ile penaltı verildi. Griezmann\'ın kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 1-0.

62\'nci dakikada Mile Jedinak\'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

80\'inci dakikada ceza sahası önünde Pogba\'nın vuruşunda Avustralya defansına ve üst direğe çarpan top çizgiyi geçti. Gol çizgisi teknolojisi ile mücadelenin hakemi Cunha, golü geçerli saydı: 2-1.

Karşılaşma 2-1 Fransa\'nın üstünlüğü ile son buldu.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE BİR İLK

Fransa ile Avustralya arasındaki maçın 57\'nci dakikasında Dünya Kupası tarihinde ilk kez Video Hakem Sistemi\'ne başvuruldu. Griezmann\'ın yerda kaldığı pozisyonda mücadelenin hakemi Andres Cunha önce devam kararı verdi. Sonrasında Video Hakem Sistemi\'nden yardım alan Cunha, Fransa lehine penaltı kararı verdi. Griezmann\'ın kullanığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.