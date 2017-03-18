Frankfurt’ta Nevruz kutlaması

Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi NAV-DEM tarafından "Diktatörlüğe Hayır – Demokrasi ve Özgürlüğe Evet” sloganıyla Frankfurt'ta düzenlenen Nevruz kutlamalarına polisin verdiği bilgilere göre 30 binden fazla insan katıldı.

Frankfurt kentinde nevruz kutlamaları sırasında güvenliği sağlamak için yaklaşık 2 bin polis görev yaptı. Polis yürüyüş öncesinde kentin birçok noktasında yolları kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

Göstericiler miting alanına polis kordonu içinde iki koldan yürüdü. Yürüyüş sırasında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu bayraklar, PKK, PYD ve YPG sembollerinin bulunduğu flamalar açıldı.

Alman hükümeti PKK ile ilgili 1993 yılından beri yürürlükte olan yasakların kapsamını geçen hafta genişletmiş ve PKK sembollerinin yanı sıra Öcalan posterlerinin de kamusal alanda kullanımını yasaklamıştı.

Polis yürüyüş sırasında defalarca sözlü anons yaparak yasaklı simgelerin bulunduğu bayrakların toplanmasını istedi. Göstericilere müdahale edilmezken flama ve bayrak açanların görüntüleri videoyla kayda alındı.

Mitingle ilgili bilgileri sosyal medya üzerinden paylaşan Frankfurt Polisi, twitter üzerinden yayımladığı mesajında olaysız geçen etkinliğe müdahale edilmediğini ancak flama ve bayrak taşıyanlarla ilgli kayıtlar tutuluğunu ve bununla ilgli kararın savcılık tarafından verileceğini vurgulandı.

Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı, Nevruz kutlamalarını organize eden NAV-DEM'i PKK'ya yakın organizasyon olarak tanımlanıyor. PKK Almanya'da 1993 yılından beri terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.

Mitingde PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim ve Alman Sol Parti Hessen Eyaleti temsilcileri konuşma yaptı.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, EPD / EC, MK