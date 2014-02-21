Frankfurt son sözü söylemedi



UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ikinci tur ilk maçında güçlü Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk oldu.

Kırmızı-siyahlılar uzun süre yenik götürdüğü maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle sahadan avantajlı bir skorla ayrıldı. Dragao Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Maça etkili başlayan ev sahibi takım ilk yarıda bulduğu birçok gol pozisyonundan sadece birini gole çevirebildi. Beşiktaş'ın da formasını giyen Ricardo Quaresma 44'üncü dakikada gecenin en şık gollerinden birini kaydetti.

İkinci yarı da Porto'nun üstünlüğüyle başladı. 68'inci dakikada Silvestre Varela serbest vuruştan kaydettiği golle farkı 2'ye yükseltti.

Frankfurt'a beş dakika yetti

Ancak son bölüme doğru toparlanan konuk Frankfurt 72'nci dakikada Joselu'nun (en üst resim) 23 metreden yaptığı vuruşla farkı 1'e indirdi. Bu golden beş dakika sonra Portolu Alex Sandro, kale çizgisinden çevirmeye çalıştığı topu kendi ağlarına gönderdi ve 2-2'lik skor ortaya çıktı.

Eintracht Frankfurt teknik direktörü Armin Veh, “2-0'dan 2-2 yaparak hakettiğimiz bir sonuç aldık. Ancak rövanşta dikkatli olmalıyız” derken orta sahanın başarılı ismi Sebastian Rode de “Beraberlik bizim için çok iyi bir sonuç oldu” diye konuştu.

Bundesliga'da taraftarlarını üzen Frankfurt ekibi, Avrupa'da iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Porto karşısında da yakaladığı 3 önemli fırsattan ikisini gole çevirmeyi başaran Eintracht Frankfurt, 27 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş mücadelesine daha güvenli çıkacak. Kırmızı-siyahlılara rakibi karşısında alacağı bir galibiyet, 0-0 ya da 1-1'lik beraberlikler turu geçmesine yetecek.

Trabzon'dan kritik skor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Türk temsilcisi Trabzonspor ise ikinci tur ilk maçında güçlü rakibi Juventus'a 2-0 yenildi. Trabzonspor karşısında özellikle ilk yarıda daha etkili oynayan İtalyan temsilcisi, 16'ncı dakikada Pablo Osvaldo ile 1-0 üstünlüğü yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha isteki gözüken ve rakibinin üzerine daha sık giden bordo-mavililer, aradığı gole 71'inci dakikada Olcan Adın ile ulaşsa da maçın yardımcı hakemi topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Son bölümde tüm riskleri alarak gol arayan Trabzonspor, savunma güvenliğini bırakınca 90+3'üncü dakikada Paul Pogba maçın 2-0'lık skorunu belirledi. Trabzonspor 27 Şubat Perşembe günkü rövanş mücadelesinde üçüncü tur şansı arayacak.

Toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tur ilk maçları tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle;

Anji 0- Genk 0

Dinamo Kiev 0 – Valencia 2

PAOK 0 – Benfica 1

Liberec 0 - AZ Alkmaar 1

Chornomorets Odesa 0 – Lyon 0

Dnipro 1 – Tottenham 0

Juventus 2 – Trabzonspor 0

Esbjerg 1 – Fiorentina 3

Ajax 0 – Salzburg 3

Maccabi Tel-Aviv 0 – Basel 0

Porto 2 - Eintracht Frankfurt 2

Maribor 2 – Sevilla 2

Viktoria Plzen 1 - Shakhtar Donetsk 1

Real Betis 1 - Rubin Kazan 1

Swansea City 0 – Napoli 0

Laizo 0 – Ludogorets 1