Franfurt Kitap Fuarı başlıyor



Bu yıl 67’ncisi düzenlenecek Frankfurt Kitap Fuarı bu akşam başlıyor. Fuarın bu yılki konuk ülkesi Endonezya. Fuarın bu yıl en dikkat çekici konuğu ise "Şeytan Ayetleri" kitabı ile tartışma yaratmış olan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi. Rüşdi'nin fuarın açılış töreninde konuşma yapması bekleniyor.

İran’dan fuara boykot

İran ise Rüşdi’nin açılışta yapacağı konuşma yüzünden fuarı bu yıl boykot ediyor. İran'da Rüşdi hakkında 1989 yılında "ölüm fetvası" çıkarılmıştı. Rüşdi, kısa bir süre önce piyasaya sürülen yeni kitabında da dini fanatizm konusunu işliyor.

Alman Kitap Ödülü

Alman Kitap Ödülü’nün bu yılki sahibi ise belli oldu. Alman yazar Frank Witzel (60), Federal Almanya Cumhuriyeti'ne atıfta bulunduğu kitabı ile ödülün sahibi oldu.

Yazar, kitabında Wiesbaden’in Biebrich kasabasında savaş sonrası yıllarda yaşanan kültürel değişimi 13 yaşındaki bir gencin gözünden aktarıyor. Alman Kitap Ödülü, edebiyat dünyasının en önemli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor.