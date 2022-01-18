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Spor

Franck Ribery için iki Süper Lig ekibi devrede!

38 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

18 Ocak 2022 22:47

İtalya'da Salernitana'da forma giyen Franck Ribery için 2 Süper Lig ekibinin devrede olduğu iddia edildi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve ardından Marsilya ve Bayern Münih formaları ile kariyerinde zirveyi yakalayan Franck Ribery, yeniden Türkiye'ye dönebilir.

Foot Mercato'da yer alan habere göre tecrübeli Fransız yıldız için Süper Lig'den Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük devrede.

Fiorentina'dan sonra bir başka İtalyan temsilcisi Salernitana'ya geçen Ribery, bu sezon 12 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.

38 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

 

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