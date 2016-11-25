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Spor

Formula 1'in efsane pisti takvimden çıkarıldı

Almanya'daki Hockenheim pisti için yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı

25 Kasım 2016 17:34

Organizasyon yönetimiyle anlaşmaya varılamaması üzerine Hockenheim Grand Prix'si önümüzdeki yılın takviminden çıkarıldı.

Formula 1'in sembolleşen pistlerinden Hockenheim, önümüzdeki sezonun yarış takviminden çıkarıldı.
 
Bu yıl Almanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan tarihi pistin yöneticisi Georg Seiler, Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını belirterek önümüzdeki yıl Hockenheim'da yarış yapılmayacağını duyurdu.
 
Mevcut anlaşmaya göre Hockenheim'ın iki yılda bir yarışlara ev sahipliği yapacağının öngörüldüğü, buna göre efsanevi pistin 2018 yılında yeniden yarış takvimine dahil edileceği aktarıldı.
 
 

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HockenheimFormula 1Georg SeilerBernie Ecclestone

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