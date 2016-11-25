Formula 1'in efsane pisti takvimden çıkarıldı

Organizasyon yönetimiyle anlaşmaya varılamaması üzerine Hockenheim Grand Prix'si önümüzdeki yılın takviminden çıkarıldı.

Formula 1'in sembolleşen pistlerinden Hockenheim, önümüzdeki sezonun yarış takviminden çıkarıldı.



Bu yıl Almanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan tarihi pistin yöneticisi Georg Seiler, Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını belirterek önümüzdeki yıl Hockenheim'da yarış yapılmayacağını duyurdu.



Mevcut anlaşmaya göre Hockenheim'ın iki yılda bir yarışlara ev sahipliği yapacağının öngörüldüğü, buna göre efsanevi pistin 2018 yılında yeniden yarış takvimine dahil edileceği aktarıldı.



