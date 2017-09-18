Formula 1'de tarihi yarış!

Formula1 Singapur Grand Prix'i tarihe geçen anlara sahne oldu. Startla birlikte araçlar birbirine girdi.

Red Bull-TAG Heuer pilotu Max Verstappen ile Ferrari pilotu Kimi Raikkonen startın ardından birbirlerine temas edince Ferrari pilotu Sebastian Vettel ile eski Ferrari pilotu Fernando Alonso'nun da karıştığı bir kaza yaşandı. Vettel'in aracı kaza sonrası ters dönerken, kanadı koptu. Alonso yarışa devam etmesine karşın 9. turda havlu attı.

Yağışlı havadaki olaylı başlangıç sonrası yarışa ilk 4 sırada başlayan 3 pilot yarış dışı kaldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Singapur Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu

Lewis Hamilton birinci oldu. Formula 1'de sezonunun 14. mücadelesi, Singapur'daki 5 bin 65 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı 2.03.23.544'lük derecesiyle Lewis Hamilton ilk sırada

bitirirken üst üste 3'üncü; sezonun 7'nci, kariyerinin 60'ıncı

birinciliğine ulaştı.

Red Bull-TAG Heuer'den Avustralyalı Daniel Ricciardo liderin 8.800 saniye arkasında ikinci, Mercedes'ten Fin Valtteri Bottas ise üçüncü sırayı elde etti.

Puanını 263'e çıkaran sürücüler klasmanı lideri Hamilton; Vettel ile arasındaki farkı 28'e çıkardı. İki pilotu, 212 puanla Bottas izledi.

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Malezya Grand Prix'si, 1 Ekim'de gerçekleştirilecek.



Singapur Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şöyle:



1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Toro Rosso)

5. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

6. Jolyon Palmer (Renault)

7. Stoffel Vandoorne (McLaren Honda)

8. Lance Stroll (Williams Mercedes)

9. Romain Grosjean (Haas Ferrari)

10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)