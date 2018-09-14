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Spor

Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Geçen yıl Singapur'da düzenlenen yarışta Lewis Hamilton podyumun zirvesindeydi

14 Eylül 2018 17:33

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Singapur'da yapılacak sezonun 15. yarışıyla sürecek.

Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 16 Eylül Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Azerbaycan, İspanya, Fransa, Almanya, Macaristan ve İtalya'da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Büyük Britanya ve Belçika'da Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Geçtiğimiz yıl Singapur'da düzenlenen yarışta Lewis Hamilton podyumun zirvesine çıkmıştı.

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Singapur Grand PrixFormula 1Lewis HamiltonMax VerstappenDaniel RicciardoSebastian Vettel
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