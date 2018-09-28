Formula 1'de sıradaki durak Rusya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışıyla sürecek.

Rusya'nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,848 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 30 Eylül Pazar günü TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 7, Ferrari'den Sebastian Vettel 5, Red Bull-TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

Rusya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 281 puan Sebastian Vettel (Almanya): 241 puan Kimi Raikkonen (Finlandiya): 174 puan Valtteri Bottas (Finlandiya): 171 puan Max Verstappen (Hollanda): 148 puan

Takımlar klasmanı