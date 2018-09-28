T24 LogoT24 Logo
Spor

Formula 1'de sıradaki durak Rusya

Sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 30 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek

28 Eylül 2018 20:47

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışıyla sürecek.

Rusya'nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,848 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 30 Eylül Pazar günü TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 7, Ferrari'den Sebastian Vettel 5, Red Bull-TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

Rusya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 281 puan
  2. Sebastian Vettel (Almanya): 241 puan
  3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 174 puan
  4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 171 puan
  5. Max Verstappen (Hollanda): 148 puan

 

Takımlar klasmanı

  1. Mercedes: 452 puan
  2. Ferrari: 415 puan
  3. Red Bull: 274 puan
  4. Renault: 91 puan
  5. Haas: 76 puan

ETİKETLER

Rusya Grand PrixRusyaFormula 1Lewis HamiltonFerrariSebastian VettelRed Bull TAG HeuerDaniel RicciardoMax Verstappen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24