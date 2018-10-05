Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Japonya'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,807 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 7 Ekim Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.

Sezonun sondan 5. mücadelesi, Mercedes'in şampiyona lideri sürücüsü Lewis Hamilton'ın 50 puan arkasındaki Ferrari takımından Sebastian Vettel'in iddiasını sürdürmesi için büyük önem taşıyor.

Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 8, Sebastian Vettel 5, Red Bull-TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 306 puan Sebastian Vettel (Almanya): 256 Valtteri Bottas (Finlandiya): 189 Kimi Raikkonen (Finlandiya): 186 Max Verstappen (Hollanda): 158

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