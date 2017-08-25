Formula 1'de rota Belçika

Sezonun 12. yarışı Belçika Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Belçika'da yapılacak sezonun 12. yarışıyla sürecek.

Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 27 Ağustos Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Sezonun şu ana kadar koşulan 10 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya ve Büyük Britanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Hamilton, Belçika'da kariyerindeki 200'üncü yarışına çıkacak. Hamilton, yarınki sıralama turlarını ilk sırada tamamlaması halinde efsane Alman pilot Michael Schumacher'in 68 pole pozisyonu rekorunu da egale edecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 202 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 188

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 169

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 117

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 116

Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 357

2. Ferrari - 318

3. Red Bull - 184

4. Force India - 101

5. Williams - 41