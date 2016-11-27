Formula 1'de Rosberg dünya şampiyonu

21 yarışlık Formula 1 2016 şampiyonasının son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazanırken, takımın diğer pilotu Alman Nico Rosberg ikinci tamamladığı yarış sonrası kariyerinin ilk Dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Yarışta podyumu tamamlayan isim son bölümde Red Bull'dan Max Verstappen'i geçerek üçüncü sıraya yükselen Ferrari pilotu Sebastian Vettel oldu.

Mercedes pilotları ilk iki sırada başladıkları yarışı yine başladıkları gibi bitirdiler ve bu sonuca göre Rosberg şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Alman pilot, 2006'dan beri mücadele ettiği Formula 1'de ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu. 31 yaşındaki yarışçı sezonu 385 puanla takım arkadaşı Lewis Hamliton'un (380) 5 puan önünde tamamladı.

Kariyerinin 23. zaferine imza atan Rosberg 2016 sezonunda da 9 yarıştan birincilikle ayrıldı.

Dünya Şampiyonu olan 3. Alman pilot

Hedefe ulaştıktan sonra büyük bir sevinç yaşayan Rosberg'in telsizinden “Evet, Dünya Şampiyonluğu” diye bağırdığı duyulurken eşi Vivian da Rosberg'e 'Seninle gurur duyuyorum' diye karşılık verdi. Rosberg basın toplantısında “şamiyonluğu harika eşim ve kızıma armağan etmek istiyorum” diye konuştu.

Rosberg, Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'den sonra dünyanın en önemli motor sporları organizasyonunda Dünya Şampiyonluğuna ulaşan üçüncü Alman pilot oldu. Efsane pilot Schumacher 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004'te, hali hazırda Ferrari için yarışan Vettel de Red Bull'yken 2010, 2011, 2012 ve 2013'te mutlu sona ulaşmıştı.

Abu Dhabi'de Red Bull pilotları Verstappen ve Ricciardo 4. ve 5. sırayı alırken Ferrari'nin diğer pilotu Kimi Raikkönen 6'ncı oldu.

Force India pilotları Nico Hülkenberg ve Sergio Perez iyi bir yarış çıkartarak yarışı 7. ve 8. sırada tamamladılar. Force India takımı böylece sezonu Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin ardından 4. sırada tamamlamayı başardı.

Formula 1'de son yarışına çıkan Williams pilotu Felipe Massa 9. olarak kariyeni puanla tamamlarken McLaren pilotu Fernando Alonso 10. olarak Abu Dhabi'den puan çıkaran son pilot oldu.

2008, 2014 ve 2015'in Dünya Şampiyonu İngiliz Lewis Hamilton çok başarılı bir sezon geçirmesine rağmen kariyerinin dördüncü dünya şampiyonluğunu kılpayı karçırmış oldu. 31 yaşındaki başarılı pilot bu sezon son dördü üst üste olmak üzere toplam 10 yarıştan birincilikle ayrılmasına rağmen bu başarısı dünya şampiyonluğuna yetmedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa,SID /UÇ,EC