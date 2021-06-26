T24 LogoT24 Logo
Spor

Formula 1 yönetiminden Bottas'a ceza

26 Haziran 2021 12:31

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, pit alanındaki tehlikeli sürüşü nedeniyle üç sıra geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Avusturya'daki Steiermark Grand Prix'sinin dünkü antrenman turlarında Bottas'ın kendi garajından ayrıldıktan sonra pit alanında aracının kontrolünü kaybederek spin atması ve McLaren çalışanlarının hayatını tehlikeye sokması nedeniyle yarınki yarışa üç sıra geriden başlayacağı kaydedildi.

71 turluk Steiermark Grand Prix'sinin sıralama turları, bugün TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise yarın aynı saatte gerçekleştirilecek.

Bu sezon üç kez üçüncü olarak podyuma çıkan Bottas, pilotlar klasmanında 59 puanla beşinci sırada yer alıyor.

formula 1bottasmercedesceza3 sıra geridenbaşlama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24