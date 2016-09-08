Formula 1 satılıyor

ABD merkezli medya şirketi Liberty Media'nın, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'i 8,5 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağı açıklandı. F1 CEO'su Ecclestone ise görevine devam edecek.

Yaklaşık bir yıldır F1'in satılacağına dair söylentiler gerçek oldu. ABD'li milyarder John Malone'a ait olan Liberty Media, F1 hisseleri için 4.4 milyar dolar ödeyecek.

Şirket, F1'in en büyük hissedarı olan İngiliz özel sermaye şirketi CVC Capital'den F1'in yüzde 18.7 hissesini satın alacak.

Tam satış işlemleri ise anlaşmanın onaylanması ardından gerçekleşecek. Anlaşmanın 2017'nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Liberty Media bunun yanında F1'in 4.1 milyar dolarlık borçlarını da üstlendi.

Formula 1'in CEO'su olan Bernie Ecclestone'un 3 yıl daha görevde kalacağı, 21st Century Fox'un Başkan Yardımcısı Chase Carey'nin ise F1 yönetim kurulu başkanı olacağı belirtildi.

85 yaşında olan ve 40 yıldır F1'i yöneten Ecclestone haberi "Liberty Media ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" diyerek karşıladı.

Ecclestone satış görüşmelerini sürdürmek amacıyla Londra'da olacağı için, 18 Eylül'de Sinagpur'da yapılacak yarışları da yerinde takip edemeyeceğini açıkladı.

Son yıllarda F1 yarışlarının televizyon reytinglerinde düşüş yaşanıyor.

Çoğunlukla Avrupa'da takip edilen yarışlara özellikle ABD'deki ilgiyi artırmanın yolları aranıyordu.