Formula 1 Macaristan'da zafer Ricciardo'nun

Formula 1 sezonunun 11. mücadelesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metre uzunluğundaki Hungaroring pistinde, 70 tur üzerinden yapıldı.

Almanya'nın ardından aracının alev almasıyla Macaristan'daki sıralama turlarını da tamamlayamayan Mercedes'in genel klasmanda ikinci sırada bulunan İngiliz pilotu Lewis Hamilton, aracında yapılan değişiklikler nedeniyle yarışa pit alanından başladı.

Yağmur altında başlayan yarışta, "pole pozisyonu"ndan kalkış yapan Mercedes'in Alman sürücüsü Nico Rosberg, yerini korumayı başardı. Başlangıç anında Williams-Mercedes'ten Valtteri Bottas ikinci sıraya çıkarken, Ferrari pilotu Fernando Alonso üçüncülüğe yükseldi. Hamilton ise henüz ilk turda aracının kontrolünü kaybederek spin atsa da yarışa devam etti.

8. turda Caterham-Renault'nun İsveçli pilotu Marcus Ericsson'un bariyerlere çarpması sonucu güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Sürücüler, güvenlik aracının piste girmesiyle lastik değişimi için "pit stop" yapmayı tercih etti. "Pit stop"ların ardından yarışta liderlik, Red Bull-Renault'nun Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo'ya geçti. Ricciardo'nun ardından McLaren-Mercedes'ten Jenson Button ve Williams-Mercedes'ten Felipe Massa sıralandı.

11. turda Lotus-Renault'nun Fransız sürücüsü Romain Grosjean'ın kaza yapmasıyla piste giren güvenlik aracı, 13. tura kadar yarışta kalmaya devam etti.

60. tura ilk üçte Alonso, Hamilton ve Ricciardo sıralamasıyla girildi. Rosberg ise rakipleriyle arasındaki farkı kapatarak dördüncülüğe yerleşti. Bir saniyelik süre içinde sıralanan ilk üç pilotun son turlardaki mücadelesi büyük bir heyecana sahne oldu.

Önce Hamilton'ı ardından da Alonso'yu geride bırakan Ricciardo, son üç tura lider girmeyi başardı. Hamilton ise yaptığı ataklara rağmen ikinci sıradaki Alonso'yu geçemedi. Son turlardaki ataklarıyla birinciliği elde eden Red Bull-Renault pilotu Ricciardo,

1.53.05.058 saatlik derecesiyle en yakın rakibi Alonso'nun 5.2 saniye önünde Kanada Grand Prix'sinin ardından bu sezon ikinci yarış zaferini elde etti. Günün kazananlarından Hamilton, pit alanından başladığı yarışı, liderin 5.8 saniye gerisinde üçüncü sırada tamamladı. Şampiyona lideri Rosberg ise liderin 6.3 saniye arkasında dördüncülüğü elde etti.

Macaristan Grand Prix'sinin ardından puanını 202'ye çıkaran Rosberg pilotlar klasmanında birinci sıradaki yerini korudu. Puanını 191 yapan Hamilton ise takım arkadaşıyla arasındaki farkı 11'e indirdi.

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar

1. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault)

2. Fernando Alonso (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Nico Rosberg (Mercedes)

5. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

6. Kimi Raikkonen (Ferrari)

7. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)

8. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes)

9. Jean-Eric Vergne (STR-Renault)

10. Jenson Button (McLaren-Mercedes)

Pilotlar klasmanı

1. Nico Rosberg (Almanya) 202 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) 191

3. Daniel Ricciardo (Avustralya) 131

4. Fernando Alonso (İspanya) 115

5. Valtteri Bottas (Finlandiya) 95

Takımlar klasmanı

1. Mercedes 393

2. Red Bull-Renault 219

3. Ferrari 142

4. Williams-Mercedes 135

5. Force India-Mercedes 98