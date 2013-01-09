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Spor

Formula 1, İstanbul'a 2013'te de gelmeyecek

Ecclestone, Türkiye ile senelik ücrette anlaşılmaması üzerine görüşmelerin durduğunu söyledi

09 Ocak 2013 11:56

Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone, Türkiye ile senelik ücrette anlaşılamadığını ve yarışların İstanbul'a yine gelmeyeceğini açıkladı.

Ecclestone, 2013 sezonu yarış takvimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ecclestone, Türkiye ile senelik ücrette anlaşılmaması üzerine görüşmelerin durduğunu söyledi. Türkiye GP’si ile ilgili açıklamalarda bulunan Bernie Ecclestone, “Türkiye GP’sinin gerçekleşmesi için verilen senelik ücrette anlaşılmaması üzerine görüşmeler durdu. Ve bu yüzden takvim 19 yarış üzerinden koşulacak” açıklamasını yaptı. 2013 sezonunda 7 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilecek olan Almanya GP’si Nurburgring pistinde koşulacak.


Erdoğan'dan onay çıkmadı


İstanbul Park’ın işletmesini 10 yıllığına alan Intercity’nin patronu Vural Ak, F1’i yeniden Türkiye’ye getirmek için girişimlerde bulunmuş ama nihai karar Başbakan Erdoğan’ın onayına kalmıştı.

Ecclestone’nin istediği 26 milyon doları 20 milyon dolar civarına çeken Ak, 13 milyon dolar devlet desteği için Erdoğan’ın cevabını bekliyordu. Ecclestone’nin dün yaptığı açıklamayla Erdoğan’ın 13 milyon dolarlık devlet desteği için onay vermediği ortaya çıktı.

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