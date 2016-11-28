Formula 1 dünya şampiyonu Rosberg oldu

En gözde motor sporları organizasyonlarından olan Formula 1'de 2016 sezonunun Abu Dabi'de düzenlenen son yarışında, Mercedes pilotu Nico Rosberg, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Mercedes'in diğer pilotu Lewis Hamilton ise Abu Dabi yarışının kazananı oldu.

Rosberg 21 yarışlık sezonu 385 puanla kapatırken, Hamilton ise 380 puan elde etti. Böylelikle Hamilton kariyerinin dördüncü dünya şampiyonluğunu az bir farkla kaçırdı.

31 yaşındaki Rosberg ise dünya şampiyonluğuna erişen üçüncü Alman pilot olarak tarihe geçti.

Yarışa damgayı vuran ise iki pilot arasındaki rekabet oldu.

Hamilton, Rosberg'in geride kalması için Mercedes ekibinin telsizden verdiği emirlere uymayarak gidebileceğinden daha az bir hızla yarışı sürdürdü.

Yarışı önde götüren Hamilton böylelikle Rosberg'in diğer sürücülere yem olmasını hedefledi.

Ancak Rosberg rakipleri aradaki farkı bu sayede hızla kapasa da ikinciliği elde ederek dünya şampiyonu oldu.

Hamilton'ın bu davranışı spor camiasında 'kirli taktik' olarak nitelendirilerek tartışmalara yol açtı.

Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff, Hamilton'ın ceza alıp almayacağına dair soruları cevapsız bıraktı.

İki rakip pilotun yarışın ardından çıktıkları podyumda ise birbirlerini tebrik ettiği görüldü.

Zaferini yarışın ardından telsizle duyuran Rosberg'e nişanlısı Vivian da karşılık vererek tebrik etti.

Rosberg, düzenlenen basın toplantısında zaferini nişanlısına ve kızlarına armağan ettiğini duyurdu.

Alman pilot, medya mensuplarına yaptığı açıklamada Hamilton'dan bu unvanı almanın 'inanılmaz' bir duygu olduğunu söyledi.