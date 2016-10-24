Formula 1: ABD'de zafer Hamilton'un

Formula 1'de sezonun 18. yarışı olan ABD Grand Prix'si, Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5 bin 516 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ilk sıradaki yerini koruyarak rahat bir yarış çıkardı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü. Son şampiyon kariyerinin 50. galibiyetini elde etti.

Hamilton ABD'de dördüncü zaferine ulaşırken, bu sezon 7. birinciliğini elde etti. Lewis Hamilton böylece takım arkadaşı Nico Rosberg ile girdiği şampiyonluk yarışını devam ettirdi. Ancak piltolar klasmanında ilk sırada bulunan Rosberg, Austin'de ikinci sırayı alarak gelecek hafta muhtemel bir şampiyonluğa göz kırptı. Rosberg'in geçen yıl olduğu gibi Meksika'da yine kazanıp, takım arkadaşı Hamilton'ın en fazla 10. olması durumunda Rosberg kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşabilir.

Hamilton bu yıl son olarak sezonun 12. yarışı olan Almanya GP'sinde birincilik görmüştü. Şampiyona lideri Rosberg ile takım arkadaşı Hamilton arasında 33 olan puan farkı ABD'deki yarışın ardından 26'ya indi.

Red Bull'un Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo ise üçüncü olarak podyumu tamamlayan son isim oldu.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise yarışı dördüncü sırada tamamlayarak podyumu kaçırırken takım arkadaşı Kimi Raikkonen pit stopta yaşadığı sorun nedeniyle yarış dışı kaldı.

Carlos Saniz Jr., Felipe Massa ve Fernando Alonso arasında çekişmeli geçen beşincilik mücadelesinin kazananı McLaren'in İspanyol pilotu Alonso oldu. Sainz ve Massa 6 ve 7. sıraları aldı. Yarışı Force India'dan Sergio Perez 8., McLaren'den Jenson Button 9. ve Haas'dan Romain Grosjean 10. sırada tamamladı.

Raikokonen'in yanı sıra Red Bull'dan Max Verstappen, Haas'dan Esteban Gutierrez ve Force India'dan Nico Hülkenberg yarışı tamamlayamayan diğer pilotlar oldu.

Formula 1'de sezonun 19. yarışı olan Meksika Grand Prix'i 30 Ekim'de Autodromo Hermanos Rodriguez pistinde yapılacak.

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DW/dpa/sid, UÇ