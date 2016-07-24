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15 Temmuz Darbe Girişimi

Foça Deniz Üssü'nde 201 asker gözaltına alındı

Birlikteki 201 asker yetkililere teslim edildi

24 Temmuz 2016 18:14

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda haklarında gözaltı kararı bulunan 206 askerden 201'i, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun başlattığı soruşturma kapsamında, Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda rütbeli 206 asker hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Foça'daki üsse gitti.

Emniyet ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 206 askeri personelin listesini açıklamasının ardından, birlikteki 201 asker yetkililere teslim edildi.

Gözaltına alınan askerler minibüslere bindirilerek, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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