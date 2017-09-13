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Dünya
Deutsche Welle

Florida'da Irma'nın bilonçosu ağır

Irma Kasırgası'nın Florida Keys'teki evlerin yüzde 90'ına zarar verdiği açıklandı. New York Times, Florida eyaletinde ölenlerin sayısının 13'e çıktığını yazdı.

13 Eylül 2017 13:07

Irma Kasırgası'nın hızının azalmasının ardından Florida'nın güneyindeki Florida Keys adalarındaki sakinler evlerine dönmeye başladı. ABD Acil Durum Yönetim Kurumu (Fema) yöneticisi Brock Long, buradaki evlerin yüzde 90'ının yıkıldığını ya da ağır zarar gördüğünü söyledi. Long açıklamasında, "Keys adalarındaki bütün evler kasırgadan zarar gördü" dedi.

Keys adalarında hala birçok yerde elektrik ve temiz içme suyu yok. Birçok benzin istasyonunun da kapalı olduğu açıklandı. Komşu eyalet Georgia ile Güney Carolina'da 20 bin kişinin elektrikten yoksun olduğu bildirildi. Florida'da bu sayı 15 milyon olarak açıklanmıştı. Yetkililer Florida'nın kuzey doğusundaki Jacksonwille gibi bazı kentlerin hala sular altında olduğunu belirtiyor.

Ölü sayısı arttı

New York Times, Irma Kasırgası yüzünden ölenlerin sayısının 13'e çıktığını yazdı. Vatandaşların dönmeye başladığı Florida Keys'te bu sayının artmasından endişe ediliyor. Yetkililer asıl tablonun şimdi ortaya çıkacağını belirtiyor. Kasırga, ABD ve Karayipler'de 50 kişinin ölümüne neden oldu.

Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, Florida'nın ardından Georgia ve Güney Carolina'da etkisini gösteren Irma'nın bugün etkisini tamamen yitirmesinin beklendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump‘ın yarın Florida'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Melania Trump, eşine ziyareti sırasında eşlik edeceğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Melania Trump, "Kasırgadan etkilenen herkes için duyduğum endişe devam ediyor" dedi.

Irma ve Harvey'den etkilenenlere yardım

Irma ve Harvey kasırgalarının yol açtığı zarardan etkilenenlere yardım için bir etkinlik düzenlendi.

Los Angeles'taki yardım gecesine Beyonce, George Clooney, Julia Robert, Barbara Streisand ve Reese Witherspoon gibi ünlüler katıldı. Etkinlikte iki kasırganın mağdur ettiği kişiler için 15 milyon dolar bağışlandı.

dpa/AFP/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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