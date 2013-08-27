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Kültür-Sanat

Flo Rida 7 Eylül'de Hipodrom'da

Ünlü Rap şarkıcısı Flo Rida, 7 Eylül'de Veliefendi Hipodromu'nda ücretsiz konser verecek

27 Ağustos 2013 13:04

ABD'li Rap şarkıcısı Flo Rida, Türkiye Jokey Kulübü'nün her yıl düzenlediği "Uluslararası Yarış Festivali" kapsamında, Veliefendi Hipodromu'nda sahne alacak.
Flo Rida, seyahati öncesi Türkiye'ye ilişkin görüşünde, "Türkiye'nin son dönemde turizm ve ekonomik anlamda dikkati çeken ülkelerden biri" ifadesini kullandı.
"İstanbul, dünyanın en büyük şehirlerinden biri ve tıpkı benim yaşadığım şehir gibi kültürlerin kaynaşma noktası. Bu yüzden İstanbul'u görmeyi çok istiyorum" diyen Flo Rida açıklamasını şöyle devam ettirdi:
"Aslında daha önce bir seyahat planım vardı ama bugüne kadar hayata geçirememiştim. Türkiye Jokey Kulübü'nden konser daveti alınca bu süreç hızlandı. İstanbul'da sahneye çıkacak olmaktan onur duyuyorum. Türkiye, gelişen bir ülke olmasına rağmen dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Ayrıca İstanbul'un 2020 Olimpiyatları'nın en güçlü ev sahibi adaylarından biri olduğunu duymuştum. Son dönemde dünyanın gözü kesinlikle Türkiye'nin üzerinde."
 

Twitter'dan duyurdu

 
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de hayran kitlesine sahip olduğunu ve zaman zaman Twitter sayesinde iletişim kurduğunu anlatan Flo Rida, ilk kez bir hipodromda konser vereceği için heyecanlı olduğunu belirtti.
 

Bütün aile müzisyen

 
Flo Rida, müzisyen bir ailede yetiştiğini anlatarak, "Babam müzisyendi ve küçüklüğümden beri kendimi müzikle ifade etmem konusunda hep teşvik etti. Üstelik 7 tane kız kardeşim var ve hepsi kilise müziği yapan bir grup kurmuştu. Müzik anlamında etkilendiğim ilk kişiler kız kardeşlerimdi diyebilirim" ifadelerini kullandı.
 

Konser ücretsiz

 
Türkiye Jokey Kulübü'nün ev sahipliğinde, 7 Eylül akşamı Veliefendi Hipodromu'nda sahne alacak Flo Rida'yı yaklaşık 30 bin kişinin izlemesi bekleniyor.
"Uluslararası Yarış Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek konser, ücretsiz olarak izlenebilecek.

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