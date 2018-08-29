DHA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Cumartesi Annelerinin eylemi) \"Sayın Genel Başkanımızın Başbakanlığı döneminde bu annelerin kabul edilmesi ile ilgili olan tutumuz ile bu son ortaya çıkan müdahale arasında bir çelişki yok. Gelinen noktada gözlemlerimize göre yavaş yavaş 2010 yılından itibaren burası ananelerin adalet ve vicdan arayışını temsil eden platform olmaktan yavaş yavaş terör örgütlerinin ele geçirmeye başladığı bir platform haline dönüştü. Bu evladını yitiren annelere karşı bir tutum değildir. terör gruplarının burayı bir eylem alanına dönüştürmesine karşıdır. Annelerin acısını istismar ederek terör propagandası yapmasına bir takım faaliyetler içerisine girmesine bundan sonra müsaade edilmeyecektir. O alan bundan sonra böyle bir iş için kullanılmayacaktır\" dedi.