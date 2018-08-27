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Spor

(FLAŞ) Galatasaray'a Modeste'den kötü haber

SERHAN TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Galatasaray'ın Anthony Modeste transferi yattı ! Bafetimbi Gomis'i 6 Milyon Euro bonservis bedellle Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'e gönderen Galatasaray, gündemine aldığı bir diğer Fransız Futbolcu Anthony Modes

27 Ağustos 2018 23:13

SERHAN TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'ın Anthony Modeste transferi yattı !
Bafetimbi Gomis\'i 6 Milyon Euro bonservis bedellle Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal\'e gönderen Galatasaray, gündemine aldığı bir diğer Fransız Futbolcu Anthony Modeste transferini gerçekleştiremedi. 
Çin Süper Ligi takımlarından TJ Quanjian forması giyen Fransız forvet Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına varılmasına rağmen iki kulüp arasında çıkan pürüz nedeniyle transfer olumsuz sonuçlandı. Görüşmelerin iki kulüp arasında devam ettiği ancak olumlu sonuçlanmasının mümkün olmadığı da bildirildi.
 

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