FLAŞ ! Fenerbahçe Final-Four'da

THY Avrupa Ligi Play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İspanya\'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımını 83-92 mağlup ederek seride durumu 3-1\'e getirdi. Temsilcimiz bu sonuçla üst üste 4\'üncü kez adını Final-Four\'a yazdırdı.