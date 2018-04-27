FLAŞ ! Fenerbahçe Final-Four'da

THY Avrupa Ligi Play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımını 83-92 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi
27 Nisan 2018 02:50
THY Avrupa Ligi Play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İspanya\'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımını 83-92 mağlup ederek seride durumu 3-1\'e getirdi. Temsilcimiz bu sonuçla üst üste 4\'üncü kez adını Final-Four\'a yazdırdı.
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