DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Amed eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu
26 Aralık 2018 16:56
DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde İçişleri Bakanlığı\'nın \'Terör Arananlar Listesi\'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Amed eyalet sorumlusu \'Botan\' kod adlı Veli Taşkıran\'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.
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