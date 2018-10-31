DHA:Murat Başoğlu serbest bırakıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan ünlü sunucu Murat Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
31 Ekim 2018 16:36
DHA:Murat Başoğlu serbest bırakıldı
Muğla\'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan ünlü sunucu Murat Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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