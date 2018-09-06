DHA: TSK: "Ağrı/Doğubayazıt ve Mardin/Nusaybin kırsalına 06 Eylül'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi
06 Eylül 2018 12:58
DHA: TSK: \"Ağrı/Doğubayazıt ve Mardin/Nusaybin kırsalına 06 Eylül\'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.\"
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