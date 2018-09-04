DHA:
TSK: Hakkâri/Yüksekova İkiyakalar bölgesinde yapılan başarılı operasyonlarda, kırmızı listede yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Bager Andok kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirilmiştir
04 Eylül 2018 00:01
DHA:
TSK: Hakkâri/Yüksekova İkiyakalar bölgesinde yapılan başarılı operasyonlarda, kırmızı listede yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Bager Andok kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirilmiştir.
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