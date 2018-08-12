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DHA:İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de dün  gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan ‘Sözde Yeni Dersim Saha Sorumlusu' Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban’ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı

12 Ağustos 2018 12:52

DHA:İçişleri Bakanlığı, Tunceli\'de dün  gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan ‘Sözde Yeni Dersim Saha Sorumlusu\' Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban’ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 

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DHAİçişleri Bakanlığı TunceliYeni Dersim Saha Sorumlusu Atakan Mahir
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