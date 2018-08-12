DHA:İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de dün gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan ‘Sözde Yeni Dersim Saha Sorumlusu' Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban’ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı
12 Ağustos 2018 12:52
DHA:İçişleri Bakanlığı, Tunceli\'de dün gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan ‘Sözde Yeni Dersim Saha Sorumlusu\' Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban’ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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