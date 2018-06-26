DHA - TSK: Irak kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir
26 Haziran 2018 22:15
DHA - TSK: Irak kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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