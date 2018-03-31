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DHA: TSK : Son bir haftada Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlarda 2’si sözde lider kadroda olmak üzere toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir

31 Mart 2018 13:54

DHA: TSK : Son bir haftada Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlarda 2’si sözde lider kadroda olmak üzere toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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