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DHA:TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır

22 Mart 2018 19:13

DHA:TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

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