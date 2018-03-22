DHA:TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır
22 Mart 2018 19:13
DHA:TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
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