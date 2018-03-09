DHA;AFRİN YOLUNDA 4 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA
'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezi güzergahındaki Surayil, Kaçkader, Hayimli ve Melkiye köylerini de çatışmaların sonunda teröristlerden arındırıp, kontrolü ele geçirdi
09 Mart 2018 15:00
DHA;AFRİN YOLUNDA 4 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA
\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezi güzergahındaki Surayil, Kaçkader, Hayimli ve Melkiye köylerini de çatışmaların sonunda teröristlerden arındırıp, kontrolü ele geçirdi.
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