DHA;AFRİN YOLUNDA 4 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezi güzergahındaki Surayil, Kaçkader, Hayimli ve Melkiye köylerini de çatışmaların sonunda teröristlerden arındırıp, kontrolü ele geçirdi.