DHA:Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın bölge sorumlusu olduğunu ve bir çok eylemin talimatını verdiği belirtilen 'Eylül Ergani' kod adlı PKK'lı Murat Üçer ve 3 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi
02 Şubat 2018 02:32
DHA:Diyarbakır\'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK\'nın bölge sorumlusu olduğunu ve bir çok eylemin talimatını verdiği belirtilen \'Eylül Ergani\' kod adlı PKK\'lı Murat Üçer ve 3 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir