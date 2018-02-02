DHA:Diyarbakır\'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK\'nın bölge sorumlusu olduğunu ve bir çok eylemin talimatını verdiği belirtilen \'Eylül Ergani\' kod adlı PKK\'lı Murat Üçer ve 3 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.