DHA : Devlet Bahçeli : ABD, Güvenlik Konseyi'nde veto kartını kullanarak insanlık değerlerinden vize alamadığını, inançlara saygı ve demokratik hoşgörüden acınası mahrumiyetini çok açık gözler önüne sermiştir
20 Aralık 2017 20:19
DHA : Devlet Bahçeli : ABD, Güvenlik Konseyi\'nde veto kartını kullanarak insanlık değerlerinden vize alamadığını, inançlara saygı ve demokratik hoşgörüden acınası mahrumiyetini çok açık gözler önüne sermiştir
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