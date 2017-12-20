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DHA : Devlet Bahçeli : ABD, Güvenlik Konseyi'nde veto kartını kullanarak insanlık değerlerinden vize alamadığını, inançlara saygı ve demokratik hoşgörüden acınası mahrumiyetini çok açık gözler önüne sermiştir

20 Aralık 2017 20:19

DHA : Devlet Bahçeli : ABD, Güvenlik Konseyi\'nde veto kartını kullanarak insanlık değerlerinden vize alamadığını, inançlara saygı ve demokratik hoşgörüden acınası mahrumiyetini çok açık gözler önüne sermiştir

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