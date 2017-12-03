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DHA : TSK :  Irak kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen barınak ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile tahrip edilmiştir

03 Aralık 2017 16:22

DHA : TSK :  Irak kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen barınak ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile tahrip edilmiştir.

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DHATSKGara ZapAvaşinBasyan

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