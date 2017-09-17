DHA: ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'ne bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi, öldü, 27 kişi yaralandı
17 Eylül 2017 15:50
DHA: ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'ne bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi, öldü, 27 kişi yaralandı.
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