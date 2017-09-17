T24 LogoT24 Logo
Gündem

flaş

DHA: ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'ne bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan tur otobüsünün  şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi, öldü, 27  kişi yaralandı

17 Eylül 2017 15:50

DHA: ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'ne bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan tur otobüsünün  şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi, öldü, 27  kişi yaralandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ANTALYA KumlucaAdrasan Mahallesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24