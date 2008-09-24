Flamini: Derbiyi düşnüyoruz



Mathieu Flamini, Milan’ın krizde olduğu ile ilgili haberlere gülüp geçmekle yetindi.





Milan, üst üste aldığı Bologna ve Genoa yenilgileriyle lige kötü bir başlangıç yapmıştı. Bunun sonucunda basında yer alan eleştiri ve dedikodular, Ancelotti’nin omuzlarında Lazio maçı öncesinde büyük bir yük oluşturmuştu. Dolaşan dedikoduların en önemlisiyse takım içinde gruplaşma ve sorunların yaşandığı yönündeydi.



Dedikodulara cevap derbide



Bu dedikodular hakkında İl Giorno gazetesine konuşan Flamini, takımın içinde hiçbir zaman kriz olmadığını söylüyor. Fransız yıldız yaklaşan derbiye de dikkat çekerek, “Derbi oldukça önemli bir maç. Reggina maçında yapacağımız gibi, haftasonu da derbiyi kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Mourinho harika bir antrenör, ve bunu geçtiğimiz yıllarda gösterdi. Gazetelerden gördüğüm kadarıyla hiç değişmedi. O hep aynı ve onun karakteri onu diğerlerinden ayırıyor. Bu önemli maçta sahadan galibiyetle ayrılıp hakkımızdaki dedikodulara en iyi cevabı vermek istiyoruz,” dedi.