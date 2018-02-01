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Flamingolar için geliyorlar

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde yer alan koruma altındaki Tuzla Sulak Alanı'na gelen flamingo sayısı, 6 bini aştı

01 Şubat 2018 15:56

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde yer alan koruma altındaki Tuzla Sulak Alanı\'na gelen flamingo sayısı, 6 bini aştı. Görsel şölen sunan flamingoları izleyip görüntülemek isteyen kuş gözlemcileri ve vatandaşlar, bölgeye akın ediyor.
Milas\'a bağlı Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki Tuzla Sulak Alanı\'na kasım ayından bu yana sürüler halinde gelen flamingoların sayısı, 6 bini aştı. Besin kaynakları açısından zengin olan alanda, 80\'e yakın kuş türü bulunuyor. Kuş gözlemcileri ve vatandaşlar, bölgeyi uğrayıp, başta flamingolar olmak üzere kuşların ortaya çıkardığı görsel şöleni izleyip, görüntülüyor. Flamingoların sulak alan üzerine yansıyan görüntüleri, kartpostallık manzaralar ortaya çıkartıyor.
Kuşları gözlemleyenlerden, doğa fotoğrafları sanatçısı İbrahim Hakkı Zırh, flamingoların soğuk hava koşulları nedeniyle kuzeyden ve genellikle Gediz Deltası\'ndan kente gelerek nisan ayı ortalarına kadar konakladıklarını belirtti. Zırh, \"Sulak alan flamingoların yavruları ile birlikte hem beslenme, hem barınma açısından Bafa Gölü\'nden sonra konakladıkları en doğal ortam. Bu nedenle güzellikleri ile hayran bırakan flamingoların görmek isteyenler, çevre il ve ilçelerden hafta sonlarında bölgeye akın ediyor. Biz fotoğraf sanatçıları da hafta sonları, sulak alanındaki bu güzellikleri ölümsüzleştirmek için bölgeye turlar düzenliyoruz. Bölgenin en güzel fotoğrafları buradan çıkıyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

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