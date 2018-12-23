T24 LogoT24 Logo
Spor

FIS Anatolian Cup sona erdi

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) - Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Anatolian Cup müsabakaları Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde son buldu

23 Aralık 2018 19:30

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) -
Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Anatolian Cup müsabakaları Erzurum Palandöken Kayak Merkezi\'nde son buldu. 20 Aralık\'ta başlayan organizasyona Türkiye\'nin yanı sıra Hırvatistan, Ermenistan, Arnavutluk, Kosova ve Fas olmak üzere 6 ülke katıldı. Toplam 43 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda erkeklerde birinciliği Hırvatistan\'dan William Vukelic elde ederken, kadınlarda birinci Türkiye\'dan Sıla Kara oldu.
Türkiye Kayak Federasyonu  Başkanı Ali Oto başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek, \"Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Anatolian Cup yarışmaları sorunsuz tamamlandı. Katılımcı tüm ülkelere ve sporculara teşekkür ediyorum\" diye konuştu. 
ERKEKLER
1. William Vukelic (Hırvatistan)
2. Can Bostan (Türkiye)
3. Derin Berkin (Türkiye)
KADINLAR
1. Sıla Kara (Türkiye)
2. Ayşe Durlu (Türkiye)
3. Yael Sadioğlu (Türkiye)

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TurgayERZURUM DHA Türkiye Kayak FederasyonuUluslararası Kayak Federasyonu FIS Anatolian CupErzurum Palandöken Kayak MerkeziAralıkTürkiyeHırvatistan Ermenistan Arnavutluk KosovaFasToplamHırvatistan William VukelicTürkiye Sıla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24