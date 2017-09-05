T24 LogoT24 Logo
Spor

Fırtına'ya Slovak stoper!

Bordo-mavililerde Serdar Taşçı hala ilk tercih

05 Eylül 2017 12:31

Slovakya’nın Slovenya ile oynadığı maçı izleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Norbert Gyömber’i mercek altına aldı. Yönetim, gelecek rapora göre Slovak stoper için harekete geçecek.

Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre transferin bitimine sayılı günler kala Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sürpriz bir şekilde Slovakya’ya gitti... Serdar Taşcı ve Jose Sosa ile görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, diğer taraftan da alternatiflere bakarken, transfere el atan deneyimli hocanın, iki gün önce Slovakya’nın Slovenya’yı 1-0 yendiği maçı izlediği ifade edildi. Yanal’ın bonservisi Roma’da olan fakat geçen sezon Bari’de kiralık olarak forma giyen Nobert Gyömber’i mercek altında aldığı öğrenildi.

İlk tercih Serdar

Deneyimli hoca, Jan Durica ve Juraj Kucka’nın milli takımdan arkadaşı olan 25 yaşındaki Slovak stoperi, dünkü İngiltere karşılaşmasında da izlerken, Yanal’ın sunacağı rapora göre yönetim harekete geçecek. Tecrübeli teknik adamın aynı zamanda sağ bek de oynayabilen Gyömber’in performansını beğendiği öğrenilirken, ilk tercih olan Serdar Taşçı transferinin gerçekleşmemesi halinde yönetim, Slovak oyuncuya bordo-mavili formayı giydirecek. Öte yandan Trabzonspor’un Fiorentina’da forma giyen ve hem stoper hem de sol bek oynayabilen Maximiliano Olivera’yı da savunma transferi için listesinde bulundurduğu öğrenildi.

ETİKETLER

Norbert GyömberTrabzonsportransferstoperErsun YanalSlovakSerdar Taşçı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24