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Yaşam
Deutsche Welle

Firavunun hançeri uzaydan

Eski Mısır firavunu Tutankamon'un hançerinin dünya dışı bir maddeden yapıldığı tespit edildi. Hançerin bir göktaşından yapılmış olabileceği belirtiliyor.

03 Haziran 2016 18:42


Araştırmacılar genç yaşta ölen firavunun mumyasının yanındaki hançerin içindeki nikel ve kobalt oranının bu dünyadan olmadığını açıkladı.

Hançerin bir göktaşından yapılmış olabileceği belirtilirken, gizemini koruyan Mısır'daki piramitlere turist akını devam ediyor.

Bu haber Piramitlerin uzaylılar tarafından yapıldığını savunan çevrelerce büyük bir heyecanla karşıladı.

Hançeri mumyasının sağ kısmında bulan bilim insanları, "Çalışmamız antik Mısır'ın değerli nesnelerin üretiminde meteor demirine büyük değer verdiğini kanıtlıyor" açıklamasını yaptı.

Tutankamon, MÖ 1324 yılında 9 yıl tahtta kaldıktan sonra 19 yaşında hayatını kaybetmişti.

Mezarı, 1922 yılında İngiliz Mısır bilimci Howard Carter taradından bulunmuştu.

Meteor demiri, antik kültürlerde büyük değer görüyordu. Grönland'daki Inuit halkının meteor demirinden aletler yaptığı, Demir Adam olarak adlandırılan antik Budist heykelinin ve Polonya'daki arkeolojik kazılarda bulunan iki bilezik ve bir baltanın da meteor demirinden yapıldığı kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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